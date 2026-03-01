استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان

أعلن ‌مركز ​الأمن البحري العماني اليوم الأحد أن ناقلة النفط سكاي لايت التي ترفع علم بالاو تعرضت لهجوم ‌على بعد حوالي خمسة أميال ‌بحرية شمال ميناء ‌خصب بمحافظة مسندم.

وأضاف ‌أن أربعة ‌من أفراد الطاقم ​أصيبوا ‌بإصابات ​متفاوتة، وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم ​البالغ عددهم 20 فردا.

وأكد المركز أن "عمليات الإنقاذ نفذت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية بما يعكس ‌الجاهزية الوطنية للتعامل مع ​الحوادث البحرية".