وكالة الأنباء العُمانية: استهداف ميناء الدقم التجاري بطائرتين مسيّرتين وإصابة عامل

أفاد مصدر أمني بتعرض ميناء الدقم التجاري العماني لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداها سكن عمال متنقل، أدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الانباء العمانية، إن سلطنة عمان تؤكد إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين عليها.