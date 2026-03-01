من حدد موقع خامنئي؟

كشفت مصادر أن وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أيه" حددت موقع المرشد الإيراني علي خامنئي وسلمت المعلومات للجانب الإسرائيلي الذي قام بتعديل موعد الهجوم من ليلة السبت إلى صباح السبت لعدم تقويت فرصة تحقيق أحد أهم أهدافها: اغتيال خامنئي.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قالت مصادر مطلعة على العملية، إن وكالة الاستخبارات المركزية راقبت تحركات خامنئي لعدة أشهر، ما مكنها من تحديد مكان تواجده بدقة عالية، وكذلك معرفة أن اجتماعا لكبار المسؤولين الإيرانيين كان سيعقد صباح السبت في مجمع قيادي في قلب طهران، على أن يحضر المرشد الأعلى شخصيا.