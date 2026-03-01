التلفزيون الإيراني: مقتل رئيس الأركان ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري

أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل عدد من قادة القوات المسلحة والحرس الثوري، خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيرانK أمس السبت، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه "استشهد أمس عدد من قادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هم: رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني، ووزير الدفاع ودعم القوات المسلحة عزيز نصير زاده"​​​.