لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران.. وسنعلن مجلس قيادة مؤقت اليوم

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأمريكية الإسرائيلية تبدأ اليوم الأحد.

وقال لاريجاني إنه "سيتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريبا، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد المقبل"، مضيفا أنه "سيتم تشكيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، نعمل على تشكيله منذ اليوم".