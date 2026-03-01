إيران تعلن الحداد 40 يوماً وعطلة رسمية 7 أيام عقب مقتل خامنئي وتتوعد بالرد

أعلنت إيران، اليوم الأحد، فترة حداد لمدة 40 يوما وسبعة أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي عن 86 عاماً والذي يتولى السلطة منذ العام 1989.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بياناً رسمياً أعلنت فيه مقتل خامنئي، متعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب"، في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "أشد عملية على قواعد إسرائيلية وأميركية ستبدأ".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد صرح قبل ساعات بأن خامنئي قتل في عملية أميركية إسرائيلية مشتركة استهدفت إيران.