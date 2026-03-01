وسائل إعلام إيرانية رسمية: خامنئي قُتل في الساعات الأولى من أمس السبت في مكتبه

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد بوفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأوضحت أنه قُتل في الساعات الأولى من أمس السبت في مكتبه.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالة أنباء إيرنا الرسمية وفاة الرجل البالغ من العمر 86 عاما، دون توضيح سبب الوفاة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد صرح قبل ساعات بأن خامنئي قتل في عملية أميركية إسرائيلية مشتركة استهدفت إيران.