سماع هتافات في شوارع طهران بعد ورود معلومات عن مقتل خامنئي

سُمعت هتافات في شوارع طهران ليل السبت، بحسب شهود عيان، عقب ورود تقارير عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وتعالت هتافات عالية وأصوات تصفيق في أحياء عدّة من طهران بعد الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفاد عدد من الشهود.

ولم تؤكد إيران خبر مقتل خامنئي لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن قبل ذلك بوقت قصير أن هناك "العديد من المؤشرات" على مقتل المرشد الأعلى الإيراني السبت.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل خامنئي بعد ذلك بوقت قصير على منصته "تروث سوشال".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عُرضت صورة الجثة على نتانياهو وترامب.

وفي مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت من صحتها وكالة فرانس برس، يمكن سماع أصوات هتافات وإطلاق أبواق سيارات.

لكن بحسب وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، لم يخرج السكان إلى الشوارع بأعداد غفيرة.

ويعيش العديد من الإيرانيين في خوف منذ حملة القمع الدامية لحركة احتجاجية واسعة النطاق في يناير.