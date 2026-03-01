ترامب: بإمكاني إنهاء الحرب خلال أيام
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" إنه يملك عدة "خيارات بديلة" عن الحملة العسكرية الأمريكية الاستثنائية ضد إيران التي أطلقها فجر اليوم السبت.
وفي مقابلة هاتفية مع أكسيوس استمرت 5 دقائق، قال ترامب من منتجع مارالاغو: "بإمكاني الاستمرار والسيطرة على الوضع برمته، أو إنهاؤه في غضون يومين أو 3 أيام، وأقول للإيرانيين: سنراكم بعد بضع سنوات إذا بدأتم في إعادة بناء برامجكم النووية والصاروخية".
وتوقع ترامب أن يستغرق الأمر من الإيرانيين عدة سنوات للتعافي من هذا الهجوم.
