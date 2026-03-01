تضارب الروايات حول مصير خامنئي: ترامب يرجّح أن يكون صحيحاً ومسؤولون إسرائيليون يؤكدون مقتله.. بينما وكالات إيرانية تنفي

تضاربت الروايات في الساعات الأخيرة حول مصير المرشد الأعلى ‌الإيراني ‌آية ‌الله ​علي خامنئي، بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتله، فيما نفت وكالات أنباء إيرانية الخبر مؤكدة أن خامنئي "ثابت ويقود الميدان".

وقال مسؤول إسرائيلي ⁠كبير لوكالة "رويترز"، السبت، ‌إن خامنئي ‌قُتل ​في ⁠غارات ​إسرائيلية ⁠وأميركية،

فيما أبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، مسؤولين أميركيين بمقتل خامنئي في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعه، وفقا لمصدر مطلع.

وجاء ذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتدمير المجمع الذي كان يقيم فيه خامنئي.

من جانبه رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة تقارير "مقتل" خامنئي.

في المقابل، قالت وسائل ​إعلام إيرانية إن رئيس العلاقات العامة في مكتب خامنئي ​اتهم ​أعداء البلاد ⁠بشن حرب نفسية بعد تقارير إسرائيلية عن مقتل خامنئي.

كما أفادت وكالتا تسنيم ومهر الإيرانيتان بأن خامنئي "ثابت وصامد ويقود الميدان"، نافية خبر مقتله.