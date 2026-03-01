ألمح إلى احتمال وقوع خسائر أميركية.. ترامب: الكثير من قادة إيران لقوا حتفهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن "الكثير" من القادة الإيرانية قد لقوا حتفهم. وقال ترامب في بيان مصور: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني، وهي جماعة شريرة من أشخاص قساة وفظيعين للغاية". قال مسؤولون أمريكيون إن العملية قد تستمر لأيام، وأقر ترامب باحتمال وقوع خسائر أميركية.