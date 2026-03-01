ترامب لأكسيوس: لدي عدة "مخارج" بعد الهجمات العسكرية على إيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع أكسيوس اليوم السبت إن لديه عدة "مخارج" من العملية العسكرية الأميركية في إيران، وأضاف أنه يمكنه "الاستمرار لفترة طويلة والسيطرة على الأمر برمته، أو إنهاء الأمر في غضون يومين أو ثلاثة أيام".
ولم يقدم أكسيوس تفاصيل محددة عن خطط ترامب.
ونقل أكسيوس عن ترامب قوله: "الإيرانيين اقتربوا ثم تراجعوا في المحادثات.. فهمت من ذلك أنهم لا يريدون حقا إبرام اتفاق".
