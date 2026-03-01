ترامب لأكسيوس: لدي عدة "مخارج" بعد الهجمات العسكرية على إيران

قال ‌الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب لموقع أكسيوس اليوم ⁠السبت إن لديه عدة "مخارج" ‌من العملية العسكرية ‌الأميركية في إيران، ‌وأضاف ‌أنه يمكنه "الاستمرار ‌لفترة طويلة والسيطرة ​على ‌الأمر ​برمته، ⁠أو إنهاء ​الأمر ⁠في غضون ⁠يومين ⁠أو ثلاثة أيام".

ولم يقدم أكسيوس تفاصيل محددة عن ‌خطط ترامب.

ونقل أكسيوس عن ترامب قوله: "الإيرانيين اقتربوا ثم تراجعوا في المحادثات.. فهمت من ذلك أنهم لا يريدون حقا إبرام اتفاق".