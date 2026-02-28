مسؤول إسرائيلي كبير: مقتل الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي

قال مسؤول إسرائيلي ⁠كبير لوكالة "رويترز"، اليوم ‌السبت، ‌إن الزعيم الأعلى ‌الإيراني ‌آية ‌الله ​علي خامنئي ‌قُتل ​في ⁠غارات ​إسرائيلية ⁠وأميركية،

وأبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، مسؤولين أميركيين بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعه، وفقا لمصدر مطلع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرّح سابقًا بتدمير المجمع الذي كان يقيم فيه خامنئي، لكن إيران تنفي مقتله قائلةً: "هذه حرب نفسية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صورة جثة خامنئي عرضت على ترامب ونتنياهو.