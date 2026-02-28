رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بحثا خلاله تطورات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب ملك المغرب خلال الاتصال عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الملك محمد السادس لموقف المغرب الداعم للإمارات.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتغليب الحكمة والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون المزيد من التصعيد.