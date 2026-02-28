أميركا: لم نتكبد أي خسائر بشرية في القتال مع إيران
قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم، إن الجيش لم يتكبد أي خسائر بشرية في القتال بعد أن ردّت إيران على هجمات أميركية وإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأضافت القيادة المركزية "الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأميركية محدودة ولم تؤثر على العمليات".
وقال الجيش الأميركي اليوم، إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت سيطرة وقيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news