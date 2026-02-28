أميركا: لم نتكبد أي خسائر بشرية في القتال مع إيران

قالت القيادة ‌المركزية الأميركية ​اليوم، إن الجيش لم يتكبد أي ⁠خسائر بشرية في القتال بعد أن ‌ردّت إيران على هجمات ‌أميركية وإسرائيلية بإطلاق ‌مئات الصواريخ ‌والطائرات المسيّرة.

وأضافت ‌القيادة المركزية "الأضرار التي ​لحقت ‌بالمنشآت الأميركية ​محدودة ولم ⁠تؤثر على ​العمليات".

وقال ⁠الجيش الأميركي ⁠اليوم، إن ⁠الولايات المتحدة استهدفت منشآت سيطرة وقيادة تابعة للحرس الثوري ‌الإيراني إلى جانب ​مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.