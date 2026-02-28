البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها وأراضي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن

أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الغادرة على أراضيها وأراضي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها وتهديد لأمن وسلامة وحياة المدنيين والمقيمين على أراضيها واستخفاف بجميع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين(بنا)، بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في المملكة والدول الشقيقة التي تصدت لعدد من الصواريخ وأسقطتها فيما أصاب بعضها مواقع ومنشآت مؤكدة أن القوات المسلحة الباسلة في هذه الدول على أهبة الاستعداد لردع أية هجمات تهدد أمن وسلامة الدول العربية الشقيقة وتنتهك سيادتها واستقلالها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم واتخاذ موقف فوري وحاسم لإيقاف هذه الأعمال العدائية الغادرة التي تعرض حياة السكان للخطر مؤكدة احتفاظ الدول بحقها القانوني في الرد واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.