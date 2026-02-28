السلطات الإيرانية تدعو سكان طهران إلى مغادرتها

دعت الحكومة الإيرانية سكان طهران، السبت، إلى مغادرة العاصمة "مع الحفاظ على الهدوء"، عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البلاد، عبر رسائل نصية أرسلتها إلى هواتف الإيرانيين، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت إيران قد نفت في وقت سابق، السبت، صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.

فبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نُقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة.