عراقجي: "على حد علمي" خامنئي والمسؤولون الإيرانيون الكبار على قيد الحياة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة السبت، أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والمسؤولين الكبار هم على قيد الحياة، بعدما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسعا على طهران.

وقال عراقجي في حوار من طهران مع شبكة ان بي سي الأميركية إن خامنئي على قيد الحياة "على حد علمي"، ومثله "كل المسؤولين الكبار"، وذلك بعد ضربات استهدفت منطقة في وسط طهران تضم مقر المرشد والمجمع الرئاسي.

وأكد الوزير الإيراني أنه تواصل مع نظرائه في دول الخليج العربية "وأوضحت لهم أن لا نية لدينا بمهاجمتها، لكننا نقوم بمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية في إطار الدفاع عن النفس".

وفي حين أكد عدم وجود تواصل مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، أكد أنه "في حال أراد الأميركيون التحدث إلينا، فهم يعرفون كيف يمكنهم التواصل معي. نحن بالتأكيد مهتمون بخفض التصعيد".