مستشفيات الكويت تستقبل 12 إصابة على خلفية التطورات الراهنة

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند بأنه تم اليوم استقبال اثنتي عشرة حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة.

وأوضح أن مستشفى الفروانية استقبل تسع حالات، فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين، واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة، مبينًا أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات ناتجة عن ارتطام منخفض الشدة، وإصابات في الفخذين الأيمن والأيسر، وإصابات في الظهر والصدر، وإصابة في اليد، إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة.

وأشار إلى أن في مستشفى الفروانية توجد حالة واحدة في غرفة الإنعاش لتلقي الرعاية المكثفة والرقابة الدقيقة، فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء، وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، شدد المتحدث الرسمي على استمرار الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحلي بالهدوء والثقة، متمنيا السلامة والشفاء للجميع.