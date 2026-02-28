ترامب يحذر من احتمال سقوط قتلى أميركيين وسط الهجمات على إيران

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت من احتمال سقوط قتلى ​ومصابين من الأميركيين بعدما أعلن أن الولايات المتحدة بدأت "عمليات قتالية كبيرة" في إيران.

وقال ترامب إن الضربات تهدف ‌إلى تدمير الصواريخ ​الإيرانية والقضاء على أسطولها البحري، كما أنها تأتي عقب تحذيرات أميركية وإسرائيلية متكررة بشن غارات على إيران مجددا إذا مضت قدما في برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وذكر ترامب في مقطع مصور نشره على منصة تروث سوشال "اتخذت إدارتي كل الخطوات الممكنة لتقليل الخطر على الأميركيين في المنطقة. لكني لا أدلي بهذا التصريح باستخفاف، النظام الإيراني يسعى للقتل".

وأضاف "قد تُزهق أرواح أميركيين شجعان، وربما نُمنى بخسائر بشرية، وهو أمر يحدث عادة في الحروب. لكننا نفعل هذا، ليس من أجل الحاضر، وإنما من أجل المستقبل. وهي مهمة نبيلة".