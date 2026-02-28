وكالة إخبارية إيرانية: المقر الرسمي للمرشد دمر بالكامل جراء القصف

أفادت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة إخبارية إيرانية بأن المقر الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تعرض لضربة خلال غارات جوية أميركية-إسرائيلية.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة سابرين نيوز الموقع، وهو مجمع أمني شديد التحصين في طهران يُعرف باسم "بيت المرشد"، وقد دُمر بالكامل. كما أفاد سكان في العاصمة بأن المقر أصيب بالفعل.

ولم يتضح ما إذا كان خامنئي موجودا في المكان وقت الضربة. ونادرا ما ظهر خامنئي علنا في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد التوترات العسكرية.

ومن المرجح أن تكون السلطات الإيرانية قد جعلت أمنه أولوية قصوى، فيما لا يزال مكان وجوده الحالي غير معروف.