الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على قطر والبحرين والكويت، والإمارات والأردن والسعودية

أدانت الجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية على كل من دولة قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات، والأردن، والسعودية. واعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاعتداءات بالصواريخ تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام وعملت من أجل تحقيق الاستقرار ولم تشارك في الحرب، معربة عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الاعتداءات، وتأييدها لأية إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها.

وشددت على "أن الدول العربية اتخذت مواقف واضحة من الأزمة الإيرانية برفض العمل العسكري ضد طهران، وبذلت دول عربية جهودا هائلة من أجل الوساطة تجنبا للتصعيد الذي نشهده اليوم"، كما نبهت إلى الخطورة الهائلة التي ينطوي عليها الموقف الحالي في المنطقة، مناشدة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي العمل من أجل خفض التصعيد في أسرع وقت، وتجنيب المنطقة ويلات اتساع دائرة عدم الاستقرار والعنف، والعودة إلى الحوار.