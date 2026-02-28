قطر تدعو مواطنيها الموجودين في الخارج إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية عند الحاجة

دعت وزارة الخارجية القطرين المواطنين القطريين الموجودين خارج البلاد، لا سيما العالقين أو من يحتاجون إلى خدمات قنصلية، إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية لدولة قطر في الدول المتواجدين بها، والالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية في تلك الدول، وذلك على خلفية الأوضاع الراهنة. كما حثت الوزارة القطريين على التواصل مع البعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج عند الحاجة أو في الحالات الطارئة.