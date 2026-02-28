اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم بشأن التصعيد في المنطقة

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا عند التاسعة من مساء السبت بتوقيت غرينتش (16,00 بتوقيت نيويورك) لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط" بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.

وأشارت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة إلى أن الاجتماع يُعقد بمبادرة من فرنسا والبحرين.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"التصعيد" في المنطقة، داعيا إلى "وقف فوري للأعمال الحربية".