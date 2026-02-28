هيئة الطيران المدني الكويتية: إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة على مطار الكويت الدولي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، إن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين بالإضافة لأضرار مادية محدودة في مبنى الركاب T1.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع، كما تتواصل حالياً أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة.

وأكدت الهيئة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.