مصدر إسرائيلي: تقديراتنا أنه تم القضاء على خامنئي

قال مصدر إسرائيلي، السبت، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تقديراتنا تتزايد بأنه تم القضاء على خامنئي". كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "المرشد الأعلى الإيراني خامنئي منقطع عن الاتصال حالياً". ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن كلا من وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرونوت"، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية صباح السبت للمجمع الآمن للمرشد علي خامنئي في طهران ، ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، سحابة من الدخان الأسود وأضراراً جسيمة في الموقع. وتُظهر الصورة، التي التقطتها طائرة إيرباص، أنقاضاً ومبانٍ منهارة في المجمع الذي يُستخدم عادةً كمقر إقامة خامنئي ومقر إقامة كبار المسؤولين.

بحسب أحد السيناريوهات التي يجري دراستها في إسرائيل، فإن المجمع الذي كان يتواجد فيه خامنئي آنذاك قد تعرض لضربة في إحدى الغارات الأولى لعملية "زئير الأسد"، ما أدى إلى تدمير الموقع بأكمله. وبالتالي، فمن المحتمل، خلافاً للنفي الإيراني، أن يكون المرشد قد دُفن تحت الأنقاض، ولا يُعرف على وجه اليقين ما إذا كان قد نجا أم لا.