الصين تدعو الى وقف فوري للتصعيد بين أميركا وإسرائيل وإيران

حذرت الصين السبت من تصعيد إضافي في الشرق الأوسط، داعية الى "وقف فوري" للعنف بعدما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران التي ردت بإطلاق صواريخ نحو دول إقليمية عدة.

وقالت وزارة الخارجية إن "الصين تدعو الى وقف فوري للخطوات العسكرية، وتحض على تفادي تصعيد إضافي للتوترات، وتحث على استئناف الحوار والمفاوضات للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".