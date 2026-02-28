مقتل 51 طالبة في قصف مدرسة ابتدائية جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 51 طالبة في قصف على مدرسة ابتدائية جنوبي إيران، اليوم السبت، في إطار الحرب التي أعلنتها أميركا وإسرائيل.

وتقع المدرسة المستهدفة بالهجوم الصاروخي في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن نائب محافظ هرمزكان، بتعرض مدرسة ابتدائية للبنات في المحافظة لهجوم، بينما كشفت مقاطع فيديو على الإنترنت عن تعرض مبنى المدرسة لدمار هائل.

وذكرت تقارير أن حوالي 170 طالبة كن في المدرسة وقت وقوع الهجوم.

وتضم محافظة هرمزكان العديد من القواعد البحرية الإيرانية.