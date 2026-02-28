البحرين: تحويل الدراسة عن بعد من يوم غد وحتى إشعار آخر

قررت وزارة التربية والتعليم في البحرين، كإجراء احترازي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات في المؤسسات التعليمية، تحويل الدراسة بدءا من يوم غد وحتى إشعار آخر إلى نظام التعلم عن بعد، وذلك في جميع مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، على أن تقوم جميع المؤسسات بمتابعة استمرار العمليات التعليمية وانتظام الطلبة عبر المنصات الرقمية.