الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لوقف التصعيد بالمنطقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، التصعيد الحالي يشكل خطرا على الجميع، وينبغي أن يتوقف".

وحذر من أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل "عواقب وخيمة" على الأمن الدولي، معتبرا أن إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض بحسن نية لإنهاء برنامجها النووي والباليستي.