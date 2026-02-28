إسرائيل: قصفنا مئات الأهداف العسكرية الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه قصف "مئات الأهداف العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ في غرب إيران منذ شن هجمات واسعة النطاق على البلاد، إلى جانب الولايات المتحدة صباح اليوم السبت.

وذكر الجيش في منشور على تطبيق تليغرام إن الجيش يواصل مهاجمة أهداف في غرب إيران.

وردا على العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية، أطلقت إيران موجات من الصواريخ على إسرائيل واستهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.