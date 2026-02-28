وزارة الدفاع الكويتية تعلن التصدي لهجوم إيراني استهدف قاعدة علي السالم الجوية

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن قاعدة علي السالم الجوية تعرضت لاستهداف إيراني بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقال إن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تمكن من التصدي لها بنجاح، مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت، والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد.

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية بضرورة الابتعاد عن أي أجسام أو أجزاء قد تكون ناتجة عن عملية الاعتراض أو سقوط حطام الصواريخ، وعدم الاقتراب منها أو لمسها، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا.