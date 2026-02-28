إسرائيل تستدعي 70 ألف جندي احتياطي

ذكر متحدث عسكري إسرائيلي اليوم السبت أن إسرائيل ستستدعي حوالي 70 ألف جندي احتياطي، معظمهم من المتخصصين في الدفاع الجوي وقوات الحرس الوطني.

وقال للصحفيين "لكن سيكون هناك أيضا وجود قوي على حدودنا".

وأضاف المتحدث أن الجيش مستعد "لسيناريوهات مختلفة" فيما يتعلق بحماية الحدود وهجمات محتملة على إسرائيل.

وعندما تم سؤاله عن المدة التي سيستمر فيها الحشد العسكري، أجاب"طالما كان ذلك ضروريا".

وقال المتحدث إن إيران أطلقت حتى الآن عشرات الصواريخ على إسرائيل، لكن لم تكن هناك إصابات خطيرة.

وفيما يتعلق بهجمات إسرائيلية على إيران، قال المتحدث "كانت ضرباتنا الأولية موجهة إلى أهداف ذات صلة بحريتنا في العمل".

وأضاف أن بعضها الآخر كان موجها إلى "أهداف ذات أهمية بالغة، وهم أشخاص متورطون في خطة تدمير إسرائيل" وامتنع المتحدث عن تقديم المزيد من التفاصيل.