قتلى جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في جنوب سورية

قتل أربعة أشخاص السبت جراء سقوط صاروخ ايراني على مبنى في مدينة السويداء في جنوب سورية، وفق ما أفادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا)، بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على ايران التي ردت بإطلاق صواريخ على إسرائيل ودول بالمنطقة.

وأفادت "سانا" نقلا عن مديرية الإعلام في محافظة السويداء عن "أربعة قتلى وعدد من الجرحى جراء سقوط صاروخ إيراني على بناء في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران" بعد الإعلان عن إغلاق جزئي ومؤقت للمجال الجوي في جنوب سورية.