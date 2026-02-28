وسائل إعلام إسرائيلية: ترجيحات بمقتل علي شمخاني مستشار خامنئي و3 قادة آخرين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تقديرات أمنية تشير إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الهجمات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأميركية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك "احتمالا كبيرا" لمقتل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تقديرات قائلة إن الهجوم أسفر عن تصفية 3 مسؤولين بارزين على الأقل في هيكل القيادة الإيرانية وهم قائد الحرس الثوري محمد باكبور، وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، ورئيس الاستخبارات العسكرية صالح أسدي.