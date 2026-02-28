روسيا تدعو إلى وقف فوري للضربات على إيران

​ناشدت روسيا ‌اليوم ​السبت الوقف الفوري للضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، قائلة إن الوضع يجب أن "يعاد إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

وقالت ‌وزارة الخارجية الروسية إن ‌على المجتمع الدولي تقديم تقييم ‌موضوعي سريع ‌لما ‌وصفتها بالأفعال غير المسؤولة ​التي ‌تهدد بالمزيد ​من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت موسكو أنها ​لا تزال على أهبة الاستعداد، كما كان الحال في السابق، للمساعدة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سلمية ‌تستند إلى القانون الدولي والاحترام ​المتبادل وتوازن المصالح.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تخوض واشنطن وتل أبيب مجددا مغامرة خطيرة تُقرب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية أيضا".