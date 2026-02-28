هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي

استهدفت الضربات الأميركية-الإسرائيلية المشتركة على إيران السبت المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث (كان) نقلا عن مصدر إسرائيلي "كان المرشد الأعلى الإيراني خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان من بين أهداف الهجوم".

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال حسب روينرز إن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفا الزعيم ‌الأعلى الإيراني ‌آية الله علي خامنئي ‌والرئيس ‌الإيراني ‌مسعود بزشكيان ​في ‌هجمات اليوم السبت، ​لكن نتائج ​هذه الضربات لم تتضح بعد.