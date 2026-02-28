الجيش الأردني يعلن اسقاط صاروخين بالستيين استهدفا أراضي الأردن

أعلن الجيش الأردني في بيان السبت ان دفاعاته الجوية أسقطت صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله انه "تم اليوم السبت إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية"، مؤكدا أنه "جرى التصدي لها بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية".

وأعلن الجيش الأردني في وقت سابق السبت أن سلاح الجو التابع له يقوم بتنفيذ طلعات جوية لـ "حماية سماء المملكة وصون سيادتها" بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال البيان ان "الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية"، مؤكدا أن قواته "تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار".