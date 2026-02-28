ترامب: لا تخصيب لليورانيوم في إيران حتى للأغراض المدنية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق، حتى لأغراض مدنية، وذلك غداة جولة مفاوضات ثالثة بين واشنطن وطهران في جنيف.

وأضاف ترامب لصحافيين قبيل فعالية في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس: "أقول لا تخصيب. لا بنسبة 20% ولا 30%. هم دائماً يريدون 20% أو 30%. يقولون إنه لأغراض مدنية، تعلمون، لأغراض مدنية. أنا أرى أنه غير مدني"، مكررا أنه "غير راض عن سير المفاوضات".

وتابع: "أفضل إنجاز صفقة مع إيران بالطرق السلمية" واستدرك قائلاً: "أحياناً يجب استخدام القوة".

وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق الجمعة، بأنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات بشأن إيران، قائلا: "أريد عقد اتفاق مع إيران". وأدلى بهذه التصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس.