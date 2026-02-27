تقرير أممي يكشف عدم القدرة على التحقق من توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران

قال تقرير وكالة مراقبة تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس إن الوكالة الأممية لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت إيران قد جمدت كافة أعمال تخصيب اليورانيوم.

وشدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها لهذا السبب "لا يمكنها التحقق مما إذا كانت إيران علقت كل أنشطة التخصيب" أو أن تتحقق من "حجم مخزون إيران من اليورانيوم في المنشآت النووية المتضررة".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لاحظت عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية "نشاطا منتظما لمركبات حول مدخل المجمع الواقع تحت الأرض في أصفهان".

وحذر تقرير الوكالة اليوم الجمعة من أنه نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى منشآت تخصيب اليورانيوم المعلنة في إيران "لا يمكن للوكالة تقديم أي معلومات عن الحجم الحالي لمخزون اليورانيوم المخصب أو تكوينه أو مكانه في إيران".

وشدد التقرير على أن "هناك حاجة ماسة للتعامل مع غياب المعرفة المستمر بشأن جميع المواد النووية التي كان يعلن عنها سابقا في المنشآت المتضررة في إيران".

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحتفظ إيران بمخزون يبلغ 9ر440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهناك خطوة فنية قصيرة تفصل بين هذا المستوى ومستوى 90% المستخدم في صنع الأسلحة.

وبحسب إرشادات للوكالة الدولية، ينبغي عادة التحقق من مثل هذه المواد النووية عالية التخصيب شهريا.