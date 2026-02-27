إقالة 19 نائب بالبرلمان الصيني بينهم 9 عسكريين

عزل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) 19 عضوا، بينهم 9 ضباط عسكريين، قبل أسبوع من بداية اجتماعه السنوي.

ولم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، سبب عزل النواب، ولكن مثل تلك الإقالات مرتبطة بشكل عام بتحقيقات في الفساد.

ولم تظهر حملة لمكافحة الفساد، أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ أي هوادة بعد أكثر من عقد. وجرى استهداف الجيش في السنوات الأخيرة بما في ذلك إقالة قائده الشهر الماضي فيما يسعى شي إلى إصلاح القوات المسلحة وتحديثها.

ويقول المحللون إن الحملة أيضا تمثل وسيلة شي وهو في عامه الرابع عشر في السلطة، لإزالة خصومه المحتملين وضمان الولاء بين مرؤوسيه.

وليس من المرجح أن يكون للإقالات تأثير كبير على اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي سوف يطلق اجتماعه السنوي الخميس المقبل ومن المتوقع أن يستمر أسبوعا.