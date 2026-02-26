استراحة قصيرة في المفاوضات بين واشنطن وطهران قبل استئنافها

أعلنت سلطنة عُمان، الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، الخميس عن استراحة قصيرة في المحادثات التي انطلقت بينهما في جنيف، على أن تستأنف لاحقا في اليوم نفسه.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة إكس "تبادلنا اليوم في جنيف أفكارا بنّاءة وإيجابية، وتوقف المفاوضون الأميركيون والإيرانيون مؤقتا، وسنستأنف المفاوضات لاحقا اليوم"، مضيفا "نأمل في إحراز مزيد من التقدم".

من جانبه قال التلفزيون الإيراني إنه سيتم استئناف المباحثات النووية غير المباشرة في جنيف مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد استراحة.

ولم يتضح بعد سبب الاستراحة.