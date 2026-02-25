أميركا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أفراد وكيانات وناقلات ‌نفط، ​وذلك بعد ساعات من عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حججه بشأن احتمال شن هجوم على إيران في خطابه أمام الكونجرس.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة، زعم أنها ساهمت ⁠في بيع النفط الإيراني على نحو غير مشروع، وفي إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.

وقالت الوزارة إن المكتب استهدف أيضا شبكات متعددة تمكن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ‌من الحصول على المواد الأولية والآلات اللازمة لإنتاج الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة لتشديد ‌الخناق على الاقتصاد الإيراني. وحذر من احتمال شن هجوم إذا لم ‌تتوصل طهران إلى اتفاق ‌لحل النزاع الطويل الأمد حول برنامجها النووي.

وعرض ترامب بإيجاز حججه لشن هجوم محتمل ​في خطابه عن ‌حالة الاتحاد أمام ​الكونجرس أمس.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات استهدفت ⁠12 سفينة من أسطول الظل ومالكيها أو مشغليها الذين نقلوا مجتمعين منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

ويشير مصطلح "أسطول الظل" إلى السفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات. وعادة ما تكون هذه السفن قديمة وملكيتها غير ‌واضحة وتبحر دون تغطية تأمينية من الدرجة الأولى اللازمة لتلبية المعايير الدولية لشركات ​النفط الكبرى والعديد من الموانئ.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع وغسل العائدات وشراء مكونات لبرامجها النووية والتقليدية ودعم وكلائها الإرهابيين".