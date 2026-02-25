فانس: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

قال ​جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي ‌اليوم ​الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لقد ‌كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن ‌تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك ‌دبلوماسيا".

وقال فانس إن ترامب ‌يريد تحقيق ‌هذا الهدف دبلوماسيا، لكن لديه أدوات أخرى ​تحت تصرفه.

وسيعقد ‌الوفدان ​الأميركي والإيراني جولة ثالثة من المحادثات حول برنامج طهران النووي في جنيف غدا الخميس.

وقال ​فانس إنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون تفضيل ترامب على محمل الجد في المفاوضات غدا الخميس.