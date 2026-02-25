أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

قالت وزارة الخارجية الأسترالية اليوم ​الأربعاء إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ‌ولبنان ​مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط والمخاوف المتصاعدة من اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت وزارة الخارجية بإن الحكومة الأسترالية تواصل نصح مواطنيها في إسرائيل ولبنان بالمغادرة بينما لا تزال خيارات رحلات الطيران التجاري متاحة.

ولم تعلن كانبيرا إغلاق أي من سفاراتها أو قنصلياتها في الشرق الأوسط.