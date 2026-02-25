الداخلية السورية: فرار جماعي من مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكردية

أقرّت وزارة الداخلية السورية الأربعاء بحدوث حالات فرار جماعي من مخيم الهول الذي كان يؤوي عائلات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" ، بينهم أجانب، بعيد انسحاب القوات الكردية التي كانت تتولى إدارته.

وأعلنت السلطات السورية قبل أيّام إغلاق المخيم الواقع في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية بعد إخلائه من آخر قاطنيه، الذين باشرت الأسبوع الماضي نقلهم إلى مخيم في حلب في الشمال.

وعلى وقع سيطرتها على مناطق واسعة في شمال وشرق سورية كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، تسلمت القوات الحكومية المخيم في 20 يناير، قبل توصل الطرفين إلى اتفاق نص على عملية دمج متدرجة للقوات والإدارات الكردية في مؤسسات الدولة.

وقال المتحدّت باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، انسحبت من المخيم "بشكل مفاجئ وغير منسق ودون أي إخطار مسبق للوزارة أو لشركائنا في التحالف الدولي".

وتابع "تم هذا الانسحاب قبل وصول الجيش بوقت فاق ست ساعات".

وقال "عند وصول فرقنا المختصة، تبيّن حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية".

وأضاف أن بعض عناصر الحراسة أخلوا مواقعهم مع أسلحتهم، بينما أزيلت "حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى الى حالة من الفوضى"، قبل أن تتدخل قوات الأمن السورية لضبط الوضع.

وضمّ المخيم وفق البابا نحو 23 ألفا و500 شخص "70 في المئة" منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو ستة آلاف و500 شخص من 44 جنسية.

وأردف أنه بعد دخول الموقع ظهر "أن هناك تباينا بين العدد المشاع والواقع على الأرض"، موضحا أن السلطات بصدد إجراء إحصاء لعدد سكان المخيم وستعلن الأرقام قريبا.

ورصدت قوات الأمن "أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومترا، ما "سهل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب يبدو أنها تعرف تمام طبيعة المكان وادارته السابقة"، وفق البابا.

وقال إن السلطات تتابع "أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة"، مضيفا أنها "أعادت غالبيتهم وسوت أوضاعهم القانونية"، من دون تحديد عددهم.