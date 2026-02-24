روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي حال سلمت بريطانيا وفرنسا تكنولوجيا نووية لأوكرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا ستضطر لاستخدم الأسلحة النووية في حال أرسلت بريطانيا وفرنسا تكنولوجيا نووية إلى كييف.

وقال مدفيديف لقناة "روسيا اليوم" رداً على سؤال حول عزم بريطانيا وفرنسا إرسال قنبلة نووية إلى كييف: "سأقول شيئاً واضحاً وقاسياً.. إن معلومات الاستخبارات الخارجية الروسية حول نية فرنسا وبريطانيا إرسال التكنولوجيا النووية إلى كييف تغير الوضع جذرياً. ولا يتعلق الأمر هنا بانتهاك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو أي قانون دولي آخر، بل هو إرسال مباشر للأسلحة النووية إلى دولة في حالة حرب".

وأضاف: "لا شك في أنه في ظل هذا التطور، ستضطر روسيا إلى استخدام أي أسلحة، بما فيها الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ضد أهداف في أوكرانيا تشكل تهديدا لبلادنا. وفي حال لزم الأمر، ضد الدول الموردة التي تصبح مشاركة في صراح نووي مع روسيا. هذا هو الرد المناسب الذي يحق لروسيا القيام به".

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم بأن "بريطانيا وفرنسا، وفقا لمعلومات وردت إلينا، تدركان أن التطورات الحالية في أوكرانيا لا تتيح لهما أي فرصة لتحقيق النصر على روسيا على يد القوات الأوكرانية.

ومع ذلك، فإن النخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة. وهناك اعتقاد بأن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "أسلحة خارقة". وستتمكن كييف من الحصول على شروط أفضل لإنهاء القتال في حال امتلكت قنبلة نووية، أو على الأقل ما يسمى "القنبلة القذرة". وقد رفضت برلين بحكمة المشاركة في هذه المغامرة الخطيرة".