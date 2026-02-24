الملك عبدالله الثاني: الاردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أنّ الحوار والحلول السياسية بما يتعلق بالتطورات بشأن إيران هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. وشدد الملك، خلال لقائه مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين اليوم الثلاثاء، على أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.

ولفت إلى ضرورة دعم جهود سورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.