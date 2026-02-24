مدعومة بالدولار الأميركي.. مجلس السلام يدرس إطلاق عملة رقمية لغزة

تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع "مجلس السلام" ولجنة إدارة غزة، إمكانية إطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدولار كجزء من خطة إعادة بناء الاقتصاد في قطاع غزة، وذلك بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، وأنه لن يتم إصدار عملة فلسطينية جديدة، بل ستكون العملة الرقمية المستقرة بمثابة آلية دفع إلكترونية، بعد تضرر النظام المصرفي، وتراجع الوصول إلى الشيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن "مجلس السلام" ولجنة إدارة غزة هما من سيتخذان القرارات بشأن الإطار التنظيمي للعملة الرقمية.

يأتي هذا الطرح في إطار تصور أوسع لمستقبل غزة، في ظل انهيار النشاط الاقتصادي جراء الحرب المستمرة منذ عامين، وتعطل النظام المصرفي ووسائل الدفع التقليدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين من لجنة إدارة غزة يشاركون في هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم ربط العملة الرقمية بالدولار الأميركي، مع دعم من شركات الأصول الرقمية.