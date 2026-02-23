دونالد ترامب والرسوم الجمركية.. لماذا يتمسّك بخيار التصعيد؟

بعد أن أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية إعلان الرئيس الأميركي الحرب التجارية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تعهّد ترامب بالتصعيد وفرض رسوم أعلى.

ورغم اعتراض بعض الجمهوريين، يرى ترامب أن التعريفات ستقود لازدهار اقتصادي، حتى لو تحمّل المستهلكون التكلفة.

تحدي ترامب يشكل مخاطر عدّة، أهمها:

- مخاطر سياسية جسيمة له ولحزبه.

- يُثير حالة من عدم اليقين بشأن اقتصاد غير مستقر.

- يفتح ثغرة جديدة لهجمات الديمقراطيين.

وبحسب تقرير لـ CNN فإن ترامب سيواصل فرض التعريفات الجمركية لسببين رئيسيين:

أولاً: يؤمن ترامب بقوة بالتعريفات الجمركية ويتجاهل الأدلة على أنها تضر بالمستهلكين، ويرى في آثار العولمة على المناطق الصناعية دليلاً يدعم مواقفه الحمائية التي يتبناها منذ الثمانينيات.

ثانياً: الرسوم الجمركية بالنسبة لترامب وسيلة لتحقيق غاياته النهائية المتمثلة في سلطة رئاسية مطلقة ورفض النظام الدستوري الذي يُوزع السلطة بين مختلف أجهزة الدولة.

وكان ترامب أعلن السبت الماضي عزمه رفع تعرفة جمركية مؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وذلك غداة صدور حكم قضائي من المحكمة العليا اعتبر أنه تجاوز صلاحياته الدستورية.